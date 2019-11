Eifel-Kulturtage : Erfolgreiches „Blind date“ und Absage mit Folgen

Carmela de Feo ist der absolute Publikumsliebling. Sie kommt seit sieben Jahren in Folge. Und ihre Auftritte sind stets ausverkauft. Foto: Holger Teusch

Manderscheid Eifel-Kulturtage: Von 15 Veranstaltungen sind in dieser Saison zehn ausverkauft gewesen. Mit einer Auslastung von 94 Prozent kann Geschäftsführer Rainer Laupichler mehr als zufrieden sein. Dennoch gibt es für 2020 einige Änderungen.

Rainer Laupichler kann auch mit der 13. Spielzeit der Eifel-Kulturtage mehr als zufrieden sein: Eine Auslastung von 94 Prozent – davon können andere Veranstalter nur träumen. Rund 3000 Besucher sahen die 15 Veranstaltungen, die eine große Bandbreite abdeckten: Kabarett mit Volker Weininger, Comedy mit Daphne de Luxe, Flamenco mit Sabrina Le Guen, Kurzkrimi-Lesung mit Ralf Kramp, aber auch ernste Themen wie der Vortrag von Norbert Lammert über Europa und ein Vortrag über Nahtoderfahrungen von Dr. Joachim Nicolay.

Eine besondere Reihe Abgerundet wurde das Ganze von Lesungen aus der Bibel. Ein Jahr lang lasen jeden Sonntag „Gläubige, Atheisten, Deisten und Fundamentalisten“ aus dem Buch der Bücher, schon allein des Umfangs wegen eine ungewöhnliche Aktion. Was hat den 62-jährigen Geschäftsführer der Eifel-Kulturtage dazu bewogen, ein solches Projekt ins Leben zu rufen? Im Kern sei es, so Laupichler, um die die Frage gegangen, „was passiert, wenn eine Veranstaltungsreihe über einen so langen Zeitraum läuft“. Es sei eine „fantastische Reihe“ gewesen, in deren Vordergrund das Miteinander gestanden habe. Die Reihe sei „sehr persönlich und bereichernd gewesen“. Aus diesen Gedanken sei eine weitere Reihe entstanden. Die Idee verrät er noch nicht.

Ein Dauerbrenner Sieht man von den Bibellesungen ab, waren zehn der 15 Veranstaltungen ausverkauft. Laupichler: „Bei den restlichen fünf fehlten pro Veranstaltung im Schnitt etwa acht Plätze.“ Unter den ausverkauften Veranstaltungen war erneut Carmela de Feo, „der Publikumsliebling der Eifel-Kulturtage und die einzige Künstlerin, die seit sieben Jahren bei uns auftritt und immer ausverkauft ist“. Was ist das Geheimnis von La Signora – so firmiert sie auf der Bühne – , der Musikerin, Sängerin, Schauspielerin und Komödiantin? Die Tochter italienischer Migranten trifft laut Laupichler mit ihrem „spitzzüngigen Humor genau den Geschmack des Publikums und darüberhinaus ist sie auch noch hochmusikalisch.“ Doch es gibt auch andere Renner. Etwa das „Kabarett á la surprise“, das seit 2011 immer wieder ausverkauft ist. Die Künstler werden, wie es der Name nahelegt, im Vorfeld nicht verraten. Doch das „Blind date“ mit dem Publikum funktioniert. Laupichler: „Das Publikum vertraut mir, und bisher lief alles glatt.“

Eine Absage mit Folgen Weniger glatt lief es bei der Varieté-Show „Let’s burlesque“ , die für Hetzerath geplant war. Die Veranstaltung hatte laut Laupichler „nicht die Resonanz, die ich erwartete“, und sie wurde abgesagt. Der Veranstalter musste eine Ausfallgage in Höhe von 7500 Euro begleichen. Die Konsequenz: „Sparen an allen Ecken und Enden.“ Rücklagen kann der Veranstalter nicht bilden. Finanziell unterstützt wird die Reihe unter anderem vom Kultursommer Rheinland-Pfalz. Machen Laupichler und sein Team ein Plus, muss der Überschuss bis zur Höhe der Fördersumme an diesen zurückgezahlt werden. Jede Spielzeit sei ein enormes Risiko, „weil wir immer wieder bei Null anfangen“. Dennoch schreibe er und sein Team – zwei Techniker, zwei Servicekräfte, ein Grafiker, ein Fotograf und ein Webmaster – seit 13 Jahren in Folge eine „schwarze Null“.

Noch Wünsche offen? Offenbar trifft das Team den Geschmack des Publikums, anders sind diese Besucherzahlen nicht zu erklären. Hat er denn selbst noch einen Wunsch offen, was einen Künstler angeht? Der Vater von vier Töchtern verneint das. Er erinnert an große Namen, die bereits bei ihm zu Gast waren: von Katharina Thalbach über Ben Becker bis zu Faisal Kawusi. Von mehr als 200 Künstlern „waren insgesamt nur drei, die mir mächtig auf den Senkel gingen und ich froh war, als sie abreisten“. Erfolg mache etwas mit dem Menschen. Laupichlers Ziel ist es, „Menschen zusammenzubringen, eine Basis zu schaffen, damit sie für eine bestimmte Zeit zusammenfinden“.

Ein Ausblick auf 2020 Die Besucher spielen bei den Eifel-Kulturtagen ohnehin eine wichtige Rolle. Immerhin gibt es jedes Jahr auch einen Publikumspreis. Die Gewinner für dieses Jahr stehen bereits fest. „Ich verrate aber nichts“, sagt der Organisator. Gleiches gilt für den neuen Preis. Denn die Goldene Berta hat ausgedient. Der Grund: „Der alte Publikumspreis ist eine Mischung aus einem Schwein in Anlehnung an die Säubrennerlegende in Wittlich und dem amerikanischen Oscar. Wir kooperieren schon lange nicht mehr mit der Kreisstadt. Deshalb muss jetzt eine Veränderung her.“ Wie der neue Preis aussieht, auch in der Frage hüllt sich Laupichler in Schweigen. Etwas auskunftsfreudiger ist er, was das Programm angeht. Keine Frage, „La Signora ist wieder dabei“. Und noch einen Namen verrät er: Eugen Drewermann. Der 79-jährige aus Bergkamen ist ein Theologe, Psychoanalytiker und Schriftsteller. Als suspendierter römisch-katholischer Priester trat er 2005 aus der Kirche aus.