Infrastruktur : Wo die Post ein neues Betriebsgebäude in Morbach eröffnet

Foto: Strouvelle Christoph

Morbach Briefe und Pakete werden jetzt vom Industriegebiet Humos in Morbach an die Empfänger in Thalfang und Morbach zugestellt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christoph Strouvelle

Im Morbacher Industriegebiet Humos leuchtet es seit neuestem gelb. Dort hat die Deutsche Post/DHL ein neues Verteilzentrum für Briefe und Pakete gebaut und Anfang März in Betrieb genommen, wie Pressesprecher Heinz-Jürgen Tomeczek auf Anfrage mitteilt. Von dort werden jetzt Empfänger in den Postleitzahlgebieten 54497 und 54424 bis 54426 bedient, was dem Gebiet Gemeinde Morbach und der Verbandsgemeinde Thalfang entspricht.