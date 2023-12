Seit mehr als 20 Jahren bringt er die Post nach Manderscheid „Ich weiß hinter fast jeder Tür, wer mich erwartet“ – Was ein Postbote aus der Eifel erzählt

Manderscheid/Eisenschmitt · Er bringt Glück und Freude ins Haus, manchmal aber auch schlechte (oder teure) Nachrichten: Wohl niemand begegnet den Menschen in Manderscheid und Meerfeld so oft wie Jochen Zisch. Gerade jetzt zur Vorweihnachtszeit hat er schwere Last zu tragen. Und von seinen Kunden weiß er so manches Geheimnis…

20.12.2023 , 07:00 Uhr

Als Post-Zusteller kennt Jochen Zisch jedes Haus in Manderscheid und Meerfeld. Foto: TV/Ursula Bartz

Von Ursula Bartz

Der Weihnachtsmann trägt Gelb. Die Lieferung kommt am Morgen, nicht am Abend. Und auf den langen Bart verzichtet Jochen Zisch allenthalben. Und doch ist die Freude meist groß, wenn er bei seinen Kunden klingelt. Jochen Zisch kennt sie inzwischen fast alle persönlich, denn seit mehr als 20 Jahren bringt der Zusteller der deutschen Post aus Eisenschmitt Briefe, Päckchen und Pakete in jedes Haus von Meerfeld und Manderscheid.