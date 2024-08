Eigentlich wertvolles Holz Warum rund um Klausen alte Eichen gefällt werden müssen

Eigentlich hört sich der Name „Prachtkäfer“ für ein Insekt stolz an und lässt an ein optisch attraktives Exemplar seiner Klasse schließen. Doch dem Klausener Revierförster Alois Meyer lässt das Tier Sorgenfalten auf der Stirn erscheinen. Denn der Prachtkäfer befällt Eichen und hat nach drei Hitzejahren hintereinander bei den durch Trockenheit gestressten Bäumen leichtes Spiel.