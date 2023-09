Judenpogrom 1938 Drei neue Gedenktafeln in Thalfang

Das Haus, in dem sich die Thalfanger Synagoge befand, wurde nicht zerstört. „Wenn die Nazis es in Brand gesteckt hätten, wäre das ganze Viertel abgebrannt“, darauf verweist Elmar Ittenbach vom Arbeitskreis Jüdisches Leben in Thalfang bei der Enthüllung dreier Gedenktafeln der Nazipogrome genau an dem Platz oberhalb des Brunnens, wo sie am 10. November stattgefunden haben.