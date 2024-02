Projekt „Sorgende Dorfgemeinschaft“ Koffer packen heißt es bald für die Hausarztpraxis in Hetzerath

Hetzerath · Die örtliche Hausarztpraxis in Hetzerath zieht um und wird demnächst in ein medizinisches Versorgungszentrum integriert, das Ärzteteam soll erweitert werden. Was das für Patienten und Bewohner aus Hetzerath bedeutet, was die Gemeinde dazu sagt und was es anbietet.

13.02.2024 , 06:27 Uhr

Noch ist es eingepackt wie bei dem französischen Künstler Christo, aber im Sommer wird in dieses Gebäude ein neues MVZ einziehen. Die bisher selbstständige Praxis Guérin/Herres wird ein Teil davon. Foto: Monika Traut-Bonato

Von Monika Traut-Bonato

Die Bauarbeiten am neuen Dorfgemeinschaftshaus schreiten voran, schon bald wird die bisherige Gemeinschaftspraxis Hetzerath Guérin und Herres dort einziehen. Läuft alles nach Plan, soll ab Sommer in dem neuen Dorfgemeinschaftshaus in der Hauptstraße in Hetzerath ein medizinisches Versorgungszentrum der BBT-Gruppe (Barmherzige Brüder Trier) entstehen.