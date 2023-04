Wittlicher Mediziner Dr. Praeder geht in Ruhestand Chirurgische Praxis in Wittlich wird zum Medizinischen Versorgungszentrum

Nach mehr als 30 Jahren beendet der Wittlicher Chrirurg Michael Praeder seine medizinische Laufbahn und verabschiedet sich in den Ruhestand. Obwohl der 63-Jährige für seinen Kassensitz keinen direkten Nachfolger finden konnte, wie er im Gespräch mit unserer Zeitung erklärt, geht es für die chirurgische/unfallchirurgische Gemeinschaftspraxis im Fürstenhof in Wittlich weiter – allerdings in etwas anderer Form und Organisationsstruktur.