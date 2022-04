Ausbildung : Wittlicher Realschüler erleben Berufswelt hautnah

Bengel (red) Auf Einladung von Carlo Simon, Gründer und Inhaber der Firma Sifatec, fuhren zwei neunte Klassen der Wittlicher Kurfürst-Balduin-Realschule plus zu einem Tag der Berufsorientierung nach Bengel.

Auch zwölf weitere Betriebe aus dem Kreis Bernkastel-Wittlich traten mit Schülerinnen und Schülern in Kontakt.

Die interessierten Jugendlichen erprobten praktisch einzelne Berufe und lernten die verschiedenen Betriebe kennen. Auch Frank Weigelt, Vorsitzender des Wirtschaftskreises Bernkastel-Wittlich, war vor Ort. Die lockere, angenehme Atmosphäre vor Ort motivierte die Schülerinnen und Schüler besonders. Sie bauten Elektroschaltkreise, mauerten, machten kleine Schreinerarbeiten, fuhren Gabelstapler, bedienten einen Kran und sammelten Eindrücke aus dem kaufmännischen Bereich der Versicherungen und Banken. Einige sicherten sich am Tag der Berufsorientierung sogar ein Praktikum oder einen Ferienjob.

„Im Nachgang möchte unsere Schule mit den Betrieben in Kontakt bleiben, denn die Arbeitswelt wartet auf unsere Abgänger. Die Berufsausbildung ist definitiv eine gute Option nach der Schule. Die Ausbildungsstellen und die Arbeit sind da“, sagt Ina Röper, Berufswahlkoordinatorin an der Kurfürst-Balduin-Realschule plus.