Auszeichnung : Preis für engagierte Menschen

Mainz/Bernkastel-Wittlich Die Servicestelle Freiwilliges Engagement der Kreisverwaltung weist darauf hin, dass auch in 2021 wieder die SWR-Ehrensache-Preise in den Kategorien „Ehrensache-Publikumspreis“ und „Ehrensache-Jury-Preis ausgelobt sind.

Hierfür können bis 29. Mai engagierte Menschen aus dem Landkreis vorgeschlagen werden. Die Vorschläge fließen entweder in die Kategorie „Ehrensache-Publikumspreis“ oder „Ehrensache-Jurypreis“ ein. Die Preisverleihung ist am landesweiten Ehrenamtstag am 29. August in Bad Kreuznach.