Schule : Premiere der neuen Musicalgruppe

Wittlich Die neu gegründete Musical-Gruppe des Cusanus-Gymnasiums Wittlich unter der Leitung von Sabrina Kratzer und Mania Vollmer probt seit Oktober für die erste Musical-Aufführung an der Schule.

Die vergangenen Wochen waren für die Schüler verschiedener Altersstufen (zehn bis 16 Jahre) geprägt von Probentagen. Das Musical von Wolfgang Fricke greift auf Geschichten aus „Tom Sawyer“ von Mark Twain zurück. Die Aufführungen sind am Freitag 14. Juni, ab 19 Uhr und am Samstag 15. Juni, ab 19 Uhr jeweils in der Mensa der Schule.