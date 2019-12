Veranstaltung : Erste Wittlicher Fotovision zeigt unberührte Natur

Wittlich Zur Premiere der Wittlicher Fotovision erwartet die Besucher am Sonntag, 12. Januar, 17 Uhr, im Atrium des Cusanus Gymnasiums die live kommentierte Multivisionsschau „Unberührte Wildnis Skandinaviens“.

In überraschenden Bildkompositionen zeigen seine Fotografien die Tierwelt des Nordens in ihrem natürlichen Lebensraum und einer geradezu atemberaubenden Natur. Seine Bilder sind eine Homage an die Refugien einer noch weitestgehend unberührten Wildnis. Florian Smit, hat in seiner noch jungen Karriere schon angesehene Auszeichnungen erhalten. So wurde er 2018 von der GDT (Gesellschaft Deutscher Tierfotografen) zum „Naturfotografen des Jahres“ in der Kategorie „Landschaften“ gewählt und fand eine lobende Erwähnung in der Kategorie „Mensch und Tier“ auf Europäischer Ebene.