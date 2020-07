Tourismus : Premiere fürs Weinpicknick in Kröv mit singender Königin

Kröv Wenn ihre Hoheit selbst in die Tasten greift, kommt chillige Atmosphäre auf.

Erstmals wurde in dieser Woche in Kröv in den Moselauen ein Weinpicknick veranstaltet. Wie die Tourismus-Information mitteilt, war die Nachfrage war so groß, dass das Picknick bereits im Vorfeld ausgebucht war. Die Besucher kamen mit Picknickdecke, Picknickkorb und Liegestühlen ans Moselufer. Die Kröver Weinkönigin Sarah sorgte an diesem Abend nicht nur für royalen Glanz sondern auch für Musik. Sie sang und begleitete sich selbst am Keyboard. Ihr Repertoire aus aktuellen Songs sorgte sofort für eine chillige und entspannte Atmosphäre.