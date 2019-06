Kultur : Operette in schmucker Fachwerkidylle

Zeltingen-Rachtig Knapp 2000 Besucher lockt die Mosel-Operette alle zwei Jahre auf den Zeltinger Marktplatz. Die Proben für die Aufführungen Ende Juli laufen.

Die Mosel-Operette „Zeltinger Himmelreich“ auf dem Marktplatz in Zeltingen-Rachtig ist an folgenden Terminen zu sehen: Freitag, 19., Samstag, 20., Dienstag, 23., Mittwoch, 24., Freitag, 26., und Samstag, 27. Juli. Beginn ist jeweils um 21 Uhr. Karten kosten ab 20 Euro. Bei ungünstiger Witterung werden die Aufführungen in den Rosenburgsaal im Kelterhaus Schorlemer verlegt. Weitere Infos Tourist Info, Telefon 06532/2404, www.zeltingen-rachtig.de.

Schon ein Besuch der ersten Kostümprobe ist vielversprechend. Die untergehende Sonne wirft ein warmes Streiflicht auf die Bühne, die vor den historischen Fachwerkhäusern aufgebaut ist. Die bunt kostümierten Laien-Schauspieler üben die unterschiedlichen Szenen. In der einen Szene stimmt der Stadtrat den Zeltingen-Rachtiger Trinkspurch „Zum Wohl Ihr Herren, zu jeder Zeit, es lebe unsere Einigkeit“ an. In einer anderen Szene kommt die Argentinierin Valencia Argentino in einem flammend roten Kleid auf die Bühne und sucht sich den schönsten Mann heraus.