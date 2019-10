Müll : Problemabfälle loswerden

Traben-Trarbach Der A.R.T. informiert, dass die Haltestelle des Sammelfahrzeugs für Problemabfälle in Traben-Trarbach aufgrund von Platzmangel verlegt wurde. Das Sammelfahrzeug hält am 13. November von 12 bis 14 Uhr auf dem Parkplatz am Sportplatz in Rissbach (Dr.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ernst-Spies-Allee).

Darüber hinaus können Problemabfälle in haushaltsüblichen Mengen kostenlos in den Entsorgungs- und Verwertungszentren in Sehlem oder Rittersdorf (Eifelkreis Bitburg-Prüm) und Mertesdorf (Kreis Trier-Saarburg) werktags von 8 bis 16 Uhr angeliefert werden.