Starkregen : „Wir haben eine problematische Topografie“ - Wie sich die Moselgemeinde Lieser auf Katastrophen vorbereitet

Foto: TV/Hans-Peter Linz

Lieser Katastrophenvorsorge wird an der Mündung der Lieser in die Mosel sehr ernst genommen: Wie Bürger versuchen, Gefahrenstellen zu entschärfen.

Die Starkregenkatastrophe, die im vergangenen Jahr im Ahrtal viele Menschenleben kostete und auch in der Region großen Schaden angerichtet hat, hat das Bewusstsein vieler Menschen für den Katastrophenschutz wieder geweckt. In Lieser an der Mosel machen sich die Bürger aber schon länger darüber Gedanken, wie sie ihren Ort besser schützen können.

Lieser: Paulsbach schwillt bei Starkregen stark an

Foto: TV/Hans-Peter Linz

Das hat seinen Grund, denn Lieser ist nicht nur vom Moselhochwasser bedroht, sondern muss auch auf der gegenüberliegenden Seite besonders geschützt werden. „Wir haben zum einen den Paulsbach, der durch den Ort fließt und an manchen Stellen kanalisiert ist, und einen großen Gefahrenpunkt an einem Hang hinter dem Ort, dem Großen Graben. Wenn wir Pech haben, läuft unser Ort von allen Seiten zu“, sagt Markus Knop, Erster Beigeordneter der Moselgemeinde. Dieser unscheinbare Wasserlauf schwillt bei Starkregen extrem an. Das liegt daran, dass sich in ihm sehr viel Oberflächenwasser des Kueser Plateaus sammelt, das über diese Stelle Richtung Paulsbach strömt. „Diesen Bachlauf müssen wir in Schuss bringen und sauber halten, dazu arbeiten wir jetzt auch mit der Verbandsgemeinde zusammen. Das ist die prekärste Stelle im ganzen Ort“, sagt Knop.

Er ist Mitglied einer Arbeitsgruppe, die sich im Rahmen der Starkregenvorsorge gegründet hat. Mit weiteren Bürgern werden Rückhaltebecken ehrenamtlich gereinigt und die Bachläufe in Schuss gehalten. „Wir wollen die Starkregenvorsorge für die Bürger erlebbar machen, so dass sie auch selbst mit anpacken können“, sagt Knop.

Foto: TV/Hans-Peter Linz

Einwohner in Lieser engagieren sich in Starkregenvorsorge

Lieser hatte sich schon früh am Starkregenvorsorgeprogramm der Landesregierung beteiligt. Bereits seit einigen Jahren werden Maßnahmen zur Vorsorge mit Fördergeld unterstützt. „Das ist ein längerer Prozess, der auf einem standardisierten Verfahren beruht“, sagt Knop. Dazu zählt zum Beispiel, dass ein Ingenieurbüro im Rahmen einer Ortsbegehung Gefahrenpunkte ermittelt und entsprechende Maßnahmen vorschlägt. „Dabei kam heraus, dass wir eine problematische Topografie haben. Viele Ortskundige konnten uns von vorangegangenen Starkregenlagen erzählen, und so kam das Bild zusammen“, sagt Knop. Mit der Gründung der Arbeitsgruppe habe sich jetzt ein Stamm an Bürgern gefunden, die sich langfristig und nachhaltig für die Starkregenvorsorge einsetzen.

Die Lieserer Bürger Joachim Sartor und Stefan Koch zählen zu der Gruppe. Sartor ist Professor an der Hochschule Trier im Bereich Bauingenieurwesen. Seit 1997 misst er vor seinem Haus in Lieser den Niederschlag. Dabei habe sich gezeigt, so Sartor, dass die Menge der Winterniederschläge bis zur Jahrtausendwende zugenommen habe. Inzwischen habe sich das auf einem stabilen Wert eingependelt, aber dafür regne es im Sommer seltener, aber umso konzentrierter in Form von Starkregenlagen.

Hochwasser in Lieser: An der Kita kann es zu Überschwemmungen kommen

Bereits 1992 habe es eine solche Situation gegeben, bei der Schlammlawinen in den Ort geschwemmt worden seien. Das bestätigt Stefan Koch und ergänzt, dass es ein ähnliches Ereignis auch in den 1980er-Jahren gegeben habe. Das Problem sei, dass Lieser durch den Damm zwar vom Moselhochwasser geschützt sei, aber bei Starkregen das Wasser vom Kueser Plateau immer noch in den Ort laufe. „Sollte gleichzeitig ein Moselhochwasser und ein Starkregenereignis passieren, dann sitzen wir in Lieser in der Falle“, sagt Koch.

Bei einer Rundfahrt um den Ort zeigen die beiden die problematischen Punkte. Wie Koch erläutert, fließt das Wasser vom Kueser Plateau aus den großen Graben herunter und von dort durch die Weinberge. Das Wasser suche sich den günstigsten Weg und folge dabei in der Regel den asphaltierten Wirtschaftswegen. Um den Lauf in die richtige Richtung zu lenken, habe man Versenkungen in den Straßenlauf eingebaut, Rohre unter Waldwege verlegt und kleine Erdwälle an problematischen Stellen angelegt. Dabei zeigt sich, dass eine umfassende Ortskenntnis nötig ist, um herauszufinden, an welchen Stellen das Wasser in welche Richtung fließt. Stefan Koch war bei solchen Unwetterlagen vor Ort und konnte das selbst beobachten. „Wir haben viele Erfahrungswerte und wissen, wo das Wasser über die Straße läuft. Besonders gefährlich ist es an der Kita“, sagt Koch. Denn dort münde der bis dahin offen fließende Paulsbach in eine Röhre, die bis zur Mosel führt. Wenn die Wassermassen zu stark sind, werde die Straße bis zur Mosel überschwemmt.