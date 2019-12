Unterhaltung : Offener Kanal zeigt Weihnachtliches

Wittlich (red) Der Offene Kanal Wittlich zeigt am Dienstag, 17. Dezember, ab 19.30 Uhr die Lesung „Das Christkind kommt – eine etwas andere Weihnachtsgeschichte“ mit Dominik und Anette Heintzen. Unter dem Titel „Weihnachtszeit an der Mittelmosel“ sind ab 20.14 Uhr die Bernkasteler Altstadt-Sänger zu hören und die Öffnung des 24. Türchens am Markplatz in Bernkastel.

