Unterhaltung : Offener Kanal zeigt Musikdrama

Wittlich (red) Der offene Kanal Wittlich sendet am Dienstag, 9. Juli, ab 19.33 Uhr „Des Kaisers neue Kleider“. Der Widerspruch zwischen Schein und Sein wird künstlerisch in Form des Musikdramas „Des Kaisers neue Kleider“ von der Gruppe Pastorella in der Autobahn- und Radwegekirche St.

