Volksfest im August : Programm der Wittlicher Säubrennerkirmes steht

Säubrennerkirmes 2019: Beim Festumzug herrscht ausgelassene Stimmung. So soll es auch in diesem wieder werden. Foto: TV/Hans Krämer

Wittlich Drei Jahre ist es her, seit in Wittlich die letzte Säubrennerkirmes gefeiert wurde. Im August ist es wieder so weit. Was die Besucher auf dem großen Volksfest erwartet, verrät die Stadtverwaltung im Gespräch mit unserer Zeitung.