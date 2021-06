Natur : Lebenstürme laden ein zum Beobachten und Fotografieren

Lebenstürme laden ein zum Beobachten und Fotografieren Foto: TV/DLR Mosel

Bernkastel-Wittlich (red) 100 Lebenstürme für die Mosel waren das gemeinsame Ziel des DLR Mosel und der Regionalinitiative Mosel. Die Aktion will aufmerksam machen auf die besondere Artenvielfalt in der Moselregion. Mit der Vorstellung des ersten Lebensturms am Steillagenzentrum des DLR Mosel in Bernkastel-Kues startete das Projekt im Herbst 2020. Insgesamt sind aktuell 106 Lebenstürme in Planung – davon ist rund die Hälfte bereits fertig.

