Kunst : Projekt Klötzchenstadt von Joachim Drautzburg geht weiter

Wittlich Im Herbst hatte Joachim Drautzburg, Schreiner und Künstler, die Idee, eine Klötzchenstadt zu erschaffen. Der erste Ausstellungstermin fällt der Pandemie zum Opfer. Im Frühling ist aber ein neuer Anlauf geplant.

Balken, Kanthölzer und sonstige Holzreste erwachen bei Schreiner und Künstler Joachim Drautzburg zu neuem Leben. Er will mit vielen anderen zusammen daraus eine Klötzchenstadt entstehen lassen (der TV berichtete). Einige einfache Probestücke hat er stilistisch als Hochhäuser, Kirchen, Stadt- oder Einfamilienhäuser angelegt. Als Maßstab hat er 1:1000 gewählt.

Die erste Ausstellung, die im Advent in der Schreinerwerkstatt in Wengerohr hätte stattfinden sollen, fällt wegen Corona aus. Aber im Juni bei Kunst an Hecken und Zäunen soll die Stadt aufgebaut werden.