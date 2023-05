Kochen für Kinder Wer will mitmachen bei den Miniköchen an der Mosel?

Bernkastel-Kues · Jetzt auch an der Mosel: Das europaweite Projekt „Miniköche“ startet in Bernkastel-Kues: Wie Kinder an gesunde Ernährung herangeführt werden sollen.

28.05.2023, 10:33 Uhr

Die Organisatoren des Miniköche-Kurses. Foto: Hans-Peter Linz Foto: TV/Hans-Peter Linz

Gesunde Ernährung und auch ein wenig die Schule des Lebens lernen? Das ist eines der Ziele des Projekts „Miniköche“. Vor rund 30 Jahren hat ein Koch in Schwaben erste Kinderkochkurse als Ferienkurse angeboten. Inzwischen werden solche Kurse in ganz Europa veranstaltet. Zu den Partnern zählt unter anderem der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband.