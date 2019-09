Info

Vier Mal die Woche ist der Seniorenbus unterwegs, zweimal in der Einheitsgemeinde Morbach und zweimal in der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues. In Bernkastel-Kues wird jeder Ort in diesem Zeitraum einmal angefahren, in der kleineren Kommune Morbach ist das sogar zweimal möglich. Bis zum Vortag müssen die Passagiere ihren Fahrtwunsch angemeldet haben. Die Beförderungen sind kostenlos: Nutzen kann das Angebot jeder, der mindestens 65 Jahre alt ist oder eine Behinderung hat. Das Fahrzeug hat eine rollstuhlgeeignete Rampe.

Der Seniorenbus ist ein Kooperationsangebot der VG Bernkastel-Kues, der EG Morbach und des Kreisverbandes Bernkastel-Wittlich des DRK. Zwei Tage in der Woche ist der Bus in Morbach und Umgebung unterwegs, zwei Tage rund um Bernkastel-Kues. Die Passagiere werden vor der Haustür abgeholt und zum Zielort gefahren. Kostenlose Fahrten können unter Telefon 06571/697735 angemeldet werden.

Die genauen Routen sind dort zu finden: www.kv-bks-wil.drk.de/angebote/behindertenangebote/senioren-und-behindertenbus.html