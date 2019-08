Musik : Projektchor lädt zum Mitsingen ein

Judith Marien. Foto: TV/Judith Marien

Laufeld (red) Der neue Projektchor in Laufeld lädt für Samstag, 31. August, ab 14.30 Uhr in den Gemeindesaal in Laufeld zum Mitsingen ein. Für den Neustart des Chors konnte die Sängerin und Gesangslehrerin Judith Marien (Foto) aus Niederscheidweiler gewonnen werden.

