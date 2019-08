Musik : Projektchor startet mit Proben für die Jubiläumsfeier

Morbach (red) Der Gesangverein Morbach blickt im nächsten Jahr auf eine 100-jährige Vereinsgeschichte zurück. Aus diesem Anlass findet am Samstag, 20. Juni, 2020 ein Jubiläumskonzert in der Baldenauhalle Morbach statt.

Hierfür wird ein Projektchor gegründet. Die erste Probe ist am Mittwoch, 4. September, ab 20 Uhr im Vereinsraum an der Baldenauhalle. Die Proben finden jeden ersten Mittwoch im Monat, jeweils ab 20 Uhr statt. Willkommen sind alle, die Lust am Singen haben. Weitere Infos unter Telefon 06533/5876.