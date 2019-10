Gesellschaft : Projekte gegen den demografischen Wandel stellen sich vor

Bernkastel-Wittlich Der achte Ideenwettbewerb „Zu Hause alt werden“ startet am 13. November, um 18 Uhr, im Kreishaus in Wittlich mit einer Auftaktveranstaltung „Den demografischen Wandel gestalten!

Im Rahmen einer gemeinschaftlichen Aktion stellen die Ehrenamtsagentur Bernkastel-Wittlich mit den SeniorTrainern, die Caritas-Begegnungsstätte, die Projekte „Zu Hause alt werden“, „Zukunfts-Check Dorf“ sowie die Stabstelle Kreisentwicklung und die Servicestelle Freiwilliges Engagement der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich bereits am Samstag, 9. November, von 10 bis 15 Uhr in der Schlossgalerie Wittlich ihre Arbeit im Kontext des demografischen Wandels mit einem Informationsstand vor. Der Infostand „Bürgerschaftliches Engagement im demografischen Wandel“ ist ein Programmpunkt der vierten landesweiten Demografiewoche Rheinland-Pfalz, bei der die Akteure die Möglichkeit nutzen, die Öffentlichkeit über ihre Demografieprojekte zu informieren.

Der demografische Wandel verändert die Gesellschaft und den ländlichen Raum. Wir werden immer älter und wir werden immer weniger. Dies hat gravierende Auswirkungen auf die Versorgungsstrukturen und die Infrastruktureinrichtungen in den Dörfern. Seit Jahren engagieren sich in der Ehrenamtsagentur SeniorTrainer und andere Ehrenamtliche, um den demografischen Wandel zukunftsorientiert zu gestalten. Dabei sind Initiativen wie zum Beispiel die Mitmach- und Nachbarschaftshilfe „Wittlicher Brücke“, der Internet-Treff „Klick“ in der Caritas-Begegnungsstätte im Haus der Vereine in Wittlich, das Reiler Ehrenmobil oder der Bürgerverein des Mehrgenerationendorfes St. Paul. Mit den Projekten „Zu Hause alt werden“ und „Zukunfts-Check Dorf“ stellt sich auch der Landkreis gegen die negativen Folgen der Entwicklung.