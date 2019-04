Den Bewohnern der Leader-Region Vulkaneifel eröffnet sich für 2019 wieder eine besondere Fördermöglichkeit. Leader ist ein Maßnahmenprogramm der Europäischen Union, mit dem seit 1991 modellhaft innovative Aktionen im ländlichen Raum gefördert werden.

Ehrenamtliche Kleinprojekte in der Region werden mit bis zu 100 Prozent, maximal 2000 Euro pro Projekt für Sachkosten, gefördert. Eine Jury wählt die besten Initiativen aus und vergibt die Fördermittel. Im Landkreis Bernkastel-Wittlich gehören die Verbandsgemeinde Wittlich-Land und der nördliche Teil der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach zum Fördergebiet. Viele ehrenamtliche Akteure haben sich in den vergangenen Jahren beteiligt und ihren Herzenswunsch umsetzen können. So wurden beispielsweise in Manderscheid Bacherlebniswanderungen durch den Eifelverein ins Leben gerufen. In Dreis, Esch und Büschel wurden die Wegekreuze und Flurkapellen in Absprache mit der Denkmalpflege renoviert.

Interessierte können sich unter www.Leader-Vulkaneifel.de informieren und bewerben. Hier ist auch eine Liste der Orte, die zum Fördergebiet zählen, zu finden. Ansprechpartner in der Kreisverwaltung ist Stephan von St. Vith, Telefon 06571 14/2316, E-Mail: Stephan.vonStVith@Bernkastel-Wittlich.de.