Erneuerbare Energien : Projektierer plant vier neue Windräder bei Heidenburg

Windräder drehen sich eine ganze Menge in direkter Nähe zur Ortsgemeinde Heidenburg. Auf deren Gemarkung könnten demnächst bis zu vier neue Anlagen gebaut werden. Foto: Trierischer Volksfreund/Christa Weber

Heidenburg Die Gemeinde Heidenburg hat bislang von Pachterlösen aus dem Windpark Berglicht profitiert. Doch diese Einnahmequelle fällt in absehbarer Zeit weg. Warum sich nun an anderer Stelle die Chance für neue Anlagen ergeben könnte und wie der Gemeinderat dazu steht.

Wer mit dem Auto von Heidenburg in Richtung Hunsrückhöhenstraße fährt, der blickt rund um den Ort auf eine Menge Windräder. Allein neun Anlagen stehen im Windpark Berglicht, zwei davon auf Heidenburger Gemarkung – was in der Vergangenheit für willkommene Pachterlöse gesorgt hat. Doch der Betreiber Abowind plant ein sogenanntes Repowering: Drei leistungsstärkere Anlagen sollen die bisherigen ersetzen. Da diese Räder allesamt nicht auf Heidenburger Gebiet geplant sind, wird die Gemeinde davon nicht mehr direkt finanziell profitieren können (wir berichteten).

Dafür bietet sich nun an anderer Stelle möglicherweise eine Chance zur Beteiligung. Darüber informierte Jörg Christen, erster Beigeordneter in Heidenburg, in der zurückliegenden Sitzung des Gemeinderats. Demnach verfolge der Projektierer Juwi Pläne für neue Windräder auf Heidenburger Gemarkung: „Es geht um vier mögliche Anlagen“, sagte Christen.

Zustande gekommen sei der Kontakt noch durch den ehemaligen Ortsbürgermeister Peter Kolz, der im August 2022 von seinem Amt zurückgetreten war. Kolz habe wegen eines geplanten Windparks bei Trittenheim an der Grenze zu Heidenburg Kontakt zu Juwi aufgenommen. Dabei habe der Ex-Ortschef nachgehakt, ob nicht ein Teil der geplanten Anlagen auf Heidenburger Gebiet gebaut werde könne, um Synergien zu schaffen. Inzwischen hat der Projektierer dazu einen konkreten Vorschlag ausgearbeitet und den Entwurf eines Pachtvertrags vorgelegt, den der Heidenburger Rat in seiner Sitzung mehrheitlich absegnete. In der Diskussion zuvor gab es zwar auch skeptische Stimmen, letztlich betonten jedoch die meisten Ratsmitglieder den Beitrag zur Energiewende und die schwierige finanzielle Lage der Gemeinde.

„Prinzipiell haben wir so viele Anlagen rund ums Dorf, dass man sagen könnte, es wäre genug“, stellte Dietmar Schemer fest. Die Gemeinde benötige aber dringend Einnahmen. „Wir sollten uns dem daher nicht verschließen.“ Die Bürger müsste dabei allerdings „mit ins Boot“, bemerkte Schemer. Als unglücklich empfanden es daher auch mehrere Ratsmitglieder, das eine beim Projektierer angefragte Bürgerversammlung zu dem geplanten Windpark noch nicht erfolgt sei, man dem Vertragsentwurf jetzt aber schon zustimme.

Der erste Beigeordnete Christen sah die Gemeinde allerdings in einem gewissen Zugzwang, da Nachbarorte bereits Pläne verfolgten und das Risiko bestehe, „dass sie dann zuerst mit Anlagen in den Radius reingehen, wo etwas möglich ist“. Heidenburg dürfe diesmal nicht wieder „zu spät dran“ sein, äußerten auch andere Ratsmitglieder. Laut Christen stehen im Ort „einige Investitionen vor der Tür“ wie etwa die notwendige Erweiterung der Kita (wir berichteten). Diese werde „um die 800.000 Euro“ kosten. Im Gemeindewald führten zudem die aktuellen Borkenkäfer-Schäden zu einem „Substanzverlust“, der in Zukunft geringere Erlöse zur Folge habe: „Wir müssen unsere Kosten aber irgendwie auf der Einnahmenseite gedeckelt bekommen.“ Dabei könnten die Erlöse aus der Windkraft helfen.