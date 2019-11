Schule : Projekttage an der Realschule plus

Manderscheid (red) Der Stundenplan der Schüler der Realschule plus in Manderscheid sieht am Donnerstag, 21., und Freitag, 22. November, während der Projekttage etwas anders aus als sonst: Auf dem Plan stehen Themen wie Kampfsport, Tischtennis, Fechten und Bewegungsspiele, oder auch You-tube-Videos selber gestalten, Steinzeit-Spektabel und Schwarzlicht-Theater.

