REIL/NITTEL Wie zwei Oma-Geschichten Kinder begeistern

REIL/NITTEL · Traditionell lesen Vertreter des Vereins zur Leseförderung am bundesweiten Vorlesetag in Grundschulen, am Freitag waren sie in Reil und Nittel.

19.11.2023 , 13:51 Uhr

Peter Reinhart, stellvertretender Volksfreund-Chefredakteur und Vorstandsmitglied im Verein zur Leseförderung, war als Vorleser bei der Klasse 3b der Grundschule Nittel zu Gast. Foto: TV/GS Nittel