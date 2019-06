Wirtschaft : Prominenter Besuch und viele Ehrenamtliche

Wittlich () Hoher Besuch bei der Wittlicher Wirtschaftswoche, die vom 14. bis 16. Juni auf dem Messegelände im Industriegebiet Wittlich stattfindet: Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer kommt zum Unternehmerinnen-Treffen, das die Gleichstellungsbeauftragten der Region Trier für selbstständige Frauen, Existenzgründerinnen und interessierte Frauen organisiert haben.

In Zusammenarbeit mit dem Verband deutscher Unternehmerinnen (VDU) kommt Dreyer am Sonntag, 16. Juni, ins Eventzelt auf dem Messegelände in der Röntgenstraße 3. Dreyer wird gemeinsam mit weiteren Teilnehmern in einer Podiumsrunde zum Thema „High Potentials – Karrieremöglichkeiten im innovativen Mittelstand fernab der Ballungszentren“ diskutieren.