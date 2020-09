Tourismus : Widerstand gegen Hotelbau

Bernkastel-Kues Anwohner in der Bernkastel-Kueser Gartenstraße haben Bedenken gegen Bauprojekt am Forumsplatz.

Eigentlich ist der geplante Bau eines City-Hotels in Bernkastel-Kues so gut wie in trockenen Tüchern. Der Stadtrat befürwortet das Projekt mehrheitlich. Das Hotel soll auf dem Gelände eines ehemaligen Baumaterial-Lagers am Forumsplatz neben dem Gebäude des Dienstleistungszentrums Ländlicher Raum entstehen. In den Debatten im Stadtrat wurde aber auch mehrfach darüber diskutiert, ob es genug Parkraum für das Hotel geben wird.