„Die Angeklagte hat sich in eine Scheinrealität verstiegen“ Prozess am Amtsgericht Bernkastel-Kues: Frühere Kinderärztin aus Hermeskeil muss in Haft

Die 63 Jahre alte Angeklagte wird mit Handfesseln in den Sitzungssaal im Bernkastel-Kueser Amtsgericht geführt und verlässt ihn genauso. Nach acht Verhandlungstagen verurteilt das Schöffengericht Bernkastel-Kues die frühere Kinderärztin, die zuletzt in Hermeskeil tätig war und jetzt in Traben-Trarbach wohnt, zu einer mehrjährigen Haftstrafe ohne Bewährung: unter anderem wegen Volksverhetzung, Verleumdung, Beleidigung und Verletzung der Vertraulichkeit. Alles das sei über zwei von ihr eingerichtete und betriebene Telegram-Kanäle an ihre Follower gelangt.