Verstoß gegen Sprengstoffgesetz Prozess am Amtsgericht Wittlich: Abfall-Robin-Hood sitzt auf der Anklagebank

Schon seit 38 Jahren sammelt Rainer Schäfer aus Karl (VG Wittlich-Land) nach eigenen Angaben ehrenamtlich Müll. Innerhalb der letzten Wochen sei er an der Nahe unterwegs gewesen, erzählt der Bürgergeldempfänger, der seit 2017 auf Jobsuche ist, durch sein Ehrenamt aber auch schon „stark ausgelastet“ ist. An der Nahe habe er einen 26 Kilometer langen Straßenabschnitt vom Müll befreit. „Für das Gemeinwohl. Weil meine Katze gestorben ist, hatte ich jetzt mal die Zeit dafür, das Projekt endlich durchzuziehen.“ Doch seine Sammelleidenschaft für Schrott und Müll hat den ehrenamtlichen Umweltschützer, der in der Region als „Abfall-Robin-Hood“ bekannt ist, leider kürzlich auch mit dem Gesetz in Konflikt gebracht. 2022 stieß Schäfer im Kunowald bei Großlittgen auf Munitionsreste aus dem zweiten Weltkrieg. Über diese Funde informierte er ordnungsgemäß die Behörden. Da der Kampfmittelräumdienst jedoch auf sich warten ließ und Schäfer „Gefahr im Verzug“ sah, sammelte er die Minen, Granaten und Patronen, die aus den 1940er-Jahren stammen sollen, selbst ein und trug sie im Wald an Sammelstellen zusammen. Laut dem Gesetz hatte Schäfer jedoch keinerlei Befugnis zum Umgang mit den Explosivstoffen. In der alten Weltkriegsmunition ist bis heute der Sprengstoff TNT enthalten. Damit hatte Abfall-Robin-Hood gegen Schutzvorschriften im Umgang mit Sprengstoff und somit gegen das Sprengstoffgesetz verstoßen. Der Kampfmittelräumdienst sowie Entschärfer des Landeskriminalamtes transportierten die Munitionsreste und Explosivstoffe aus dem Wald bei Großlittgen ab. Da Schäfer Teile der gesammelten militärischen Gegenstände mit nach Hause genommen hatte, bekam er zudem noch Besuch vom Landeskriminalamt. Bei der Hausdurchsuchung wurden „17 Gramm TNT, Teile eines Maschinengewehrs“ sowie weitere militärische Gegenstände, die Schäfer im Wald gefunden und mit nach Hause genommen hatte, sichergestellt. Da Abfall-Robin-Hood keine Erlaubnis zur Nutzung von Sonden bei Geländebegehungen noch zum Umgang mit Explosivstoffen besaß, wurde er schließlich angeklagt.