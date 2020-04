Kostenpflichtiger Inhalt: Prozess am Landgericht Trier : „Ich war von dem Schnitt am Hals schon beeindruckt“ – Verhandlung wegen versuchten Mordes in der JVA Wittlich gestartet



Wittlich/Trier Das Landgericht Trier verhandelt gegen einen Ex-Gefangenen der JVA Wittlich, dem versuchter Mord, Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung vorgeworfen werden.



Der 22-jährige Angeklagte, der sich vor dem Trierer Landgericht verantworten muss, war zur fraglichen Tatzeit zwischen März und Juni 2019 Insasse der psychiatrischen Abteilung der Justizvollzugsanstalt (JVA) Wittlich.

Laut Anklageschrift von Staatsanwalt Christian Hartwig soll er dort am 27. März 2019 einen Justizbeamten zunächst als „Hurensohn“ beschimpft und anschließend auf ihn eingeschlagen haben. Am 20. Juli 2019 sei es zu einem noch heftigeren Aggressionsausbruch gekommen. Beim Weg zum Hofgang habe er den begleitenden Beamten unvermittelt von hinten mit einer Rasierklinge angegriffen und schwer verletzt. Der Mann erlitt eine lange und tiefe Schnittwunde im Halsbereich, die genäht werden musste. Glück im Unglück für ihn: Es war keine Arterie durchtrennt worden (der Volksfreund berichtete).

Die Anklage geht davon aus, dass die Taten im Zustand der Schuldunfähigkeit begangen wurden. Der Angeklagte nehme seit dem 14. Lebensjahr bei Gelegenheit mehrere Drogen gleichzeitig ein, ohne aber abhängig zu sein, und weise seit dem 16. Lebensjahr regelmäßig Symptome paranoider Schizophrenie auf. Seit dem 26. Juli 2019 befindet er sich in der geschlossenen Psychiatrie Andernach (Nette Gut).

Rein äußerlich wirkt der gepflegt daherkommende junge Mann mit mittlerer Reife nicht gefährlich. Er kann sich auch gewählt ausdrücken. Doch am Landgericht hat man entschieden, ihm während der Sitzungen nicht die Handfesseln abzunehmen. Zu den Tatvorwürfen lässt er sich am Mittwoch vor der Trierer Schwurgerichtskammer nicht direkt ein. Stattdessen verliest er ein längere Erklärung, wonach die Sache „von denen inszeniert worden ist, weil die Angst hatten“.

Dann geht es gut formuliert, aber inhaltlich total verworren weiter. Seine angeblicher Schizophrenie sei nur eine diagnostische Überlegung, sagt er und wechselt zur Weltlage mit Überbevölkerung und Mafia-Herrschaft, kommt zur Recourcenverschwendung, zum Bombenbau und weiteren Gefahren. Sein abschließender Rat an die Kammer: „Informieren sie sich über mich doch im Nette Gut, wo ich normal ohne Fesseln in einem richtigen Zimmer lebe.“

Dem folgt der Zeugenauftritt mehrerer Beamter der Kripo Trier, die nach der schweren Attacke im Juli 2019 in der Justizvollzugsanstalt Wittlich ermittelt hatten. „Ich war von dem Schnitt am Hals schon sehr beeindruckt“, sagt einer von ihnen, der den Betroffenen am nächsten Tag vernommen hatte. Und der Name des Verdächtigen sei ihm bekannt gewesen. Man habe ihn einige Zeit zuvor in der JVA vernommen, weil er etwas über einen Mordfall in Neapel habe aussagen wollen. Dies habe sich aber nicht bewahrheitet.

Aufschlussreich für die Trierer Beamten war wohl die Durchsuchung seiner Zelle, wo sie auf weitere Ansätze für selbstgebastelte Stichwaffen aus Kugelschreiber und Plastikteilen stießen. Die Tatwaffe soll er aus der Klinge eines Einmalrasierers gefertigt haben, die den Häftlingen auf Wunsch ausgehändigt und nach Gebrauch wieder eingesammelt werden. Die Recherchen der Kriminalpolizei führten auch zu weiteren Vorfällen, wobei Spucken und Beleidigungen zum Standard gehörten. Die Vorsitzende Richterin Petra Schmitz: „Das Spucken zieht sich hier wie ein roter Faden durch das Geschehen.“ Dies geht auch aus der JVA-Gefangenenakte des Angeklagten hervor, die demnächst ins Verfahren eingebracht werden soll.

Skurrilen Inhalts sind die in der Zelle gefundenen handgeschriebenen Aufzeichnungen des Angeklagten. Sie enthalten Pläne zum Ufo-Bau, Gebäudegrundrisse, Listen von Lebensmittelarten oder ethischen Begriffen. Und in einem Brief an den bayrischen Ministerpräsidenten Markus Söder bietet er seine politische Beratung an. Die Schriften füllen einen ganzen Sonderordner.