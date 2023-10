30 Anklagepunkte Prozess gegen mutmaßliche Querdenkerin nimmt langsam Fahrt auf

Es ist ein zäher Prozess, und das wird wohl auch so bleiben. Immerhin kann Oberstaatsanwalt Christopher de Paco Quesado im Prozess gegen eine 63 Jahre ehemalige Kinderärztin am zweiten Verhandlungstag die aus 30 Punkten bestehende Anklage verlesen. Und auch der Einstieg in die Beweisaufnahme beginnt. Am ersten Verhandlungstag war dies alles nicht möglich. Da wurde der Prozess nach wenigen Minuten abgebrochen, weil die unter anderem der Volksverhetzung und der Beleidigung verdächtige Angeklagte nach einer Untersuchung durch eine Amtsärztin für verhandlungsunfähig erklärt worden war (der TV berichtete).