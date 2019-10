Gericht : Mildes Urteil für illegale Datensuche

Wittlich Prozess gegen Polizeibeamten vor dem Wittlicher Schöffengericht endet mit einer Geldstrafe.

Doch was im August mit Getöse begonnen hatte, endet nun nach mehreren Kurzterminen zur Fristüberbrückung mit leisem Scheppern. Das Urteil für N.: Eine Geldstrafe vom 120 Tagessätzen zu 70 Euro wegen Verrats eines Dienstgeheimnisses. Nicht ganz so sachte kommt der 28 Mal vorbestrafte W. davon: Ein Jahr Haft auf Bewährung wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz. Außerdem muss W. 1000 Euro Geldbuße an eine gemeinnützige Einrichtung leisten, zahlbar in Monatsraten zu 30 Euro. Zuvor hat Oberstaatsanwalt Wolfgang Bohnen für N. zehn Monate Freiheitsstrafe auf Bewährung, eine Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu 70 Euro und 4000 Euro Geldbuße beantragt. Für W. beantragt Bohnen 1,5 Jahre Freiheitsstrafe auf Bewährung sowie 2000 Euro Geldbuße.

Tatsächlich sind konkrete Beweise dürftig. Etwa beim Thema „Waffenbesitz“. Wegen dieses Verdachts kam es im Raum Gerolstein im November 2017 zum Großeinsatz der Polizei. Durchsucht wurden das Haus der Eheleute W. und das Haus von Ws. verstorbenem Schwiegervater. Da illegaler Waffenbesitz vermutet wurde, rückte auch das Sonder­einsatzkommando (SEK) an. Hinzu kamen zahlreiche Kripobeamte aus Trier und anderswo sowie ein Zug der Wittlicher Bereitschaftspolizei. Gefunden wurde an zwei Stellen Munition, wobei man in einem Fall davon ausgeht, dass die Ws. Schwiegervater gehörte und W. nichts davon wusste. Das Gewehr blieb unauffindbar. Dennoch geht das Gericht am Ende davon aus, dass die Waffe im Hause W. tatsächlich existiert hatte. Es stützt sich dabei auf die Aussage von Ws. Nachbarin vom ersten Verhandlungstag. Die Frau hatte erklärt, dass Frau W. am Tag der Durchsuchung zu ihr gekommen war mit der Bitte, das Gewehr in ihrem Haus zu verstecken, denn „wenn sie das bei uns finden, muss mein Mann ins Gefängnis“ (wir berichteten). Später ging die Nachbarin deswegen zur Polizei, um „mein Gewissen zu beruhigen“. Das brachte ihr auch noch ein Ermittlungsverfahren wegen Beihilfeverdachts ein. Seitdem ist es vorbei mit der guten Nachbarschaft, und das Gewehr blieb verschwunden. Auch der Nachweis, dass N. die Waffe seinem Freund W. überlassen haben könnte, war nicht möglich.