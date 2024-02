Kritik von Staatsanwältin Betrug um mehr als 100.000 Euro? Warum der Prozess in Bernkastel-Kues länger dauert als geplant

Zwei Stunden sollte der Prozess gegen eine Frau nur dauern, die angeklagt ist, einen Bekannten um rund 100.000 Euro betrogen zu haben. Mittlerweile hat das Schöffengericht in Bernkastel-Kues aber schon den dritten Verhandlungstag anberaumt. Am zweiten Tag konnte nicht eindeutig geklärt werden, wie es möglich war, dass vom Konto des Geschädigten innerhalb kurzer Zeit an vier Tagen jeweils 9800 Euro und an einem weiteren Tag 5200 abgehoben wurden – nicht am Schalter, sondern am Geldautomaten einer Bank, die zu der Zeit noch eine Geschäftsstelle in Wittlich hatte.