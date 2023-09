Justiz: Prozess beginnt und wird gleich wieder abgebrochen Querdenkerin vorerst verhandlungsunfähig

Mit dem Messenger Telegram soll sie in rund 30 Fällen offenbar in der Querdenkerszene volksverhetzende Inhalte verbreitet und zudem Personen des öffentlichen Lebens verleumdet haben: Wegen dieser Anklagepunkte befindet sich eine in der Region bekannte ehemalige Kinderärztin seit April in Untersuchungshaft in der Justizvollzugsanstalt Koblenz. Die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz hatte Anklage erhoben. Am vergangenen Freitag sollte der Prozess gegen sie um 9 Uhr am Amtsgericht Bernkastel-Kues beginnen.