Zweiter Verhandlungstag Militärprozess zu Messer-Attacke in Wittlich: Geschworene werden ausgewählt

Update | Spangdahlem · In Spangdahlem hat am Montag der Prozess zu dem Gewaltverbrechen, das sich vergangenes Jahr in Wittlich ereignet hat, begonnen. Am zweiten Tag werden die Geschworenen ausgewählt.

01.10.2024 , 09:39 Uhr

Der Prozess um die Gewalttat auf der Säubrennerkirmes in Wittlich findet auf der US-Airbase Spangdahlem statt. (Archivbild) Foto: dpa/Harald Tittel

Von Rolf Seydewitz und dpa