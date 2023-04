Vorwurf Kindesmissbrauch und Körperverletzung Ist der Angeklagte eine Gefahr für die Allgemeinheit?

Ein 20-Jähriger aus dem Raum Wittlich steht seit dieser Woche als Beschuldigter vor der Ersten Großen Jugendkammer des Landgerichts Trier. Ihm werden sexueller Missbrauch von Kindern in einem Fall, versuchter sexueller Kindesmissbrauch in einem zweiten Fall sowie Körperverletzung in beiden Fällen zur Last gelegt. Staatsanwalt Christian Hartwig geht davon aus, dass der junge Mann jedes Mal im Zustand der Schuldunfähigkeit handelte. Auf Anordnung des Amtsgerichts Wittlich ist er seit dem 8. Oktober in einer geschlossenen psychiatrischen Klinik untergebracht. Er soll an einer schweren seelischen, sexuell ausgerichteten Störung leiden, die zu einer verminderten Steuerungsfähigkeit führt.