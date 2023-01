Justiz : Prozess: Wegen Kindesmissbrauch verurteilt und dann gegen Auflagen verstoßen

Die Verhandlung wird am am Trierer Landgericht geführt. Zeugen haben bereits ausgesagt. Foto: TV/Verona Kerl

Trier/Salmtal Wegen Kindesmissbrauch und dem Besitz von Kinderpornografie war er bereits verurteilt worden: Nun soll ein 48-Jähriger gegen Auflagen verstoßen haben. Unter anderem soll er Kontakt zu Kindern gehabt haben. So geht es im Prozess weiter.

Die Verhandlung gegen einen 48-Jährigen, der in einem anderen Fall wegen Kindesmissbrauchs und dem Besitz von Kinderpornografie zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt war, ist fortgesetzt worden. Derzeit steht er vor Gericht, weil er laut Anklage gegen nach seiner Haft erlassene richterliche Auflagen verstoßen haben soll. Mehrere Zeugen haben sich am zurückliegenden Prozesstag zu den Vorfällen geäußert.

Anklage: Laut den Weisungen eines Richters durfte der 48-jährige Angeklagte nicht mit Kindern oder Jugendlichen unter 18 Jahren Kontakt aufnehmen und musste sich von bestimmten Orten wie Schwimmbädern fernhalten. Zudem soll es ihm nicht erlaubt gewesen sein, internetfähige Geräte zu besitzen. Gegen diese Weisungen hat er laut Anklage jedoch mehrfach verstoßen, da er bei einem Freund in dessen Wohnung in einem Ort im Hochwald übernachtet hat, während dessen minderjährige Kinder zu Hause waren. Zudem soll er mit seinem Freund und dessen Kindern im Schwimmbad gewesen sein und Geräte benutzt haben, mit denen er im Internet surfen konnte.

Angeklagter hat nach der Kleidung einer Neunjährigen gegriffen

Ferner soll er in Salmtal das Grundstück einer Frau betreten haben, obwohl er gewusst haben soll, dass diese damit nicht einverstanden war. Der gebürtige Trierer soll alle Taten im Zustand verminderter Schuldfähigkeit begangen haben und hat die ihm zur Last gelegten Vorwürfe eingeräumt. Derzeit ist er in der Klinik Nette-Gut in Behandlung. Diese ist darauf ausgerichtet, die Resozialisierung der Patienten mit der größtmöglichen Sicherheit für die Bevölkerung zu verbinden.