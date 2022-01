Gerichtsurteil : Nach Drogenhandel in Wittlich: Mit vollen Geständnissen eher milde Haftstrafen erwirkt

Nach Drogenhandel in Wittlich: Mit vollen Geständnissen eher milde Haftstrafen erwirkt

Trier/Wittlich Drei Jahre und drei Monate sowie zwei Jahre und fünf Monate Freiheitsstrafe für angeklagte 22 und 23 Jahre alte Brüder.

Zum „kurzen Prozess“ geriet ein Verfahren gegen zwei junge Drogenhändler, das die Vierte Große Jugendkammer zunächst auf sechs Verhandlungstage angesetzt hatte. Vorläufiger Schluss sollte erst am 27. Januar sein, doch schon der zweite Verhandlungstag endete mit den verhältnismäßig milden Urteilen gegen die beiden Brüder, die zuletzt im Raum Wittlich gelebt hatten. SM (22) erhielt drei Jahre und drei Monate Freiheitsstrafe, GM (23) zwei Jahre und fünf Monate.

Bereits seit Juli 2021 hatten sich die Angeklagten wegen Fluchtgefahr in Untersuchungshaft befunden.

Sichere Einnahmequelle Beide waren vom 1. November 2017 bis 14. Juli 2021 im illegalen Wittlicher Drogengeschäft aktiv und hatten sich damit eine sichere Einnahmequelle verschafft. Die sei laut Staatsanwalt Stefan Buch „von einiger Dauer und einigem Mengenumfang gewesen“ und die Angeklagten hätten sich damit ihren Lebensunterhalt und den eigenen Drogenkonsum finanziert. Bei dem gehandelten „Stoff“ hatte es sich im Wesentlichen um Marihuana gehandelt. Angeklagt waren die Brüder vor der Jugendkammer, weil sie zur Tatzeit 2021 noch als Heranwachsende eingestuft werden konnten. Nach den Ermittlungsergebnissen hatte der Angeklagte SM insgesamt 17 400 Euro mit seinem Cannabishandel zusammengetragen. Bei GM waren es immerhin noch rund 5700 Euro. Da sie selbst erhebliche Drogenprobleme hatten, finanzierten sie mit den Einnahmen auch ihren eigenen Bedarf. Zu den Drogenvorwürfen kamen noch Verkehrsstraftaten hinzu. So soll der Angeklagte SM in drei Fällen ein Kraftfahrzeug ohne Fahrerlaubnis geführt haben. Dasselbe habe sich der Angeklagte GM in zwei Fällen zuschulden kommen lassen. Er betrieb 2015 einen Schrotthandel, verlor damals aber wegen Drogenkonsums seine Fahrerlaubnis.