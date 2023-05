Justiz Nach Vergewaltigungsversuch an einer Elfjährigen: Landgericht Trier fällt Urteil

Per Urteilsspruch hat das Landgericht Trier einen 20-Jährigen von der Mosel unbefristet in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Der Vorwurf gegen ihn lautete in einem Fall auf Körperverletzung und versuchten Kindesmissbrauch sowie in einem zweiten Fall auf Körperverletzung, versuchte Vergewaltigung und versuchten sexuellen Kindesmissbrauch. Opfer der Taten waren zwei Mädchen im Alter von neun und elf Jahren.