Wittlich/Trier Die Trierer Schwurgerichtskammer hat die Verhandlung gegen einen 22-Jährigen fortgesetzt, dem versuchter Mord, Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung vorgeworfen.

Tatort soll am 20. Juli 2019 die Justizvollzugsanstalt (JVA) Wittlich gewesen sein, wo der aus Bad Ems stammende Angeklagte wegen einer anderen Sache in der psychiatrischen Abteilung saß. Seit dem 26. Juli 2019 befindet er sich nun in der psychiatrischen Fachklinik Nette-Gut in Andernach.