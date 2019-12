Als Gynäkologe ausgegeben : Prozess zu „falschem Arzt“ bis nächstes Jahr ausgesetzt

Wittlich Ein 37-Jähriger soll sich als Gynäkologe ausgegeben und mehreren Patienten unerlaubt Zugänge gelegt haben. Sein Prozess wurde heute wegen eines Vorfalls in der Untersuchungshaft ausgesetzt, im nächsten Jahr soll es mit der Verhandlung weitergehen.

Beim Prozessauftakt gegen einen 37-Jährigen aus Trier ist der Saal im Wittlicher Amtsgericht am Donnerstag, 12. Dezember, bereits vor dem Start so voll, dass Menschen in der Tür stehen, nachdem es nicht mehr gereicht hat, zusätzliche Stühle in den Raum zu stellen.