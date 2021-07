Justiz : Gericht verhandelt Vergewaltigung auf Weihnachtsfeier

Wittlich Das Amtsgericht Wittlich befasst sich bei einer Verhandlung, die am Donnerstag, 22. Juli, um 9 Uhr in Saal 1 beginnt mit einer mutmaßlichen „Vergewaltigung“. Diese soll allerdings schon ein paar Tage zurückliegen: Demnach soll der Angeklagte am Tattag an einer Weihnachtsfeier in der Scheune des Anwesens der Familie der mutmaßlich Geschädigten teilgenommen haben.