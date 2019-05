Ein besonderes Ereignis erwartet das Publikum in Bergweiler am Sonntag, 19. Mai, ab 18 Uhr im Heimatmuseum Bergweiler. Dann kommt die Künstlergruppe Saalü!

als „Dorfprüfer“ mit ihrer Heimatgala in das Haus in der Kirchstraße und bietet einen unterhaltsamen Abend mit Talk, Theater, Kabarett, Comedy und ganz viel Dorf. Nach geheimnisvollen Treffen mit dem Bürgermeister, den Vereinen, Chronisten und Urgesteinen des Dorfes steht das Programm der „Dorfinspektoren des Ministeriums für Sport, Spaß und Infrastruktur“. In der Varieté-Vorstellung geht es um das Leben in Bergweiler. Karten gibt es bei Therese Stolz, Telefon 06571/4284 (9 bis 10 Uhr und 18 bis 19 Uhr), per E-Mail vorverkauf@gemeinde-bergweiler.de oder im Kindergarten, Brühlstraße 9.