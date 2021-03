Beruf : Prüfung zum Winzermeister: Jetzt anmelden

Wittlich Die Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz bietet ab Juli 2021 wieder Vorbereitungslehrgänge für die Winzermeisterprüfung an. Die Lehrgänge finden, abhängig von der Teilnehmerzahl, in Alzey, in Wittlich oder in Neustadt an der Weinstraße berufsbegleitend über zwei Jahre statt.

Zur Winzermeisterprüfung kann zugelassen werden, wer eine Abschlussprüfung im anerkannten Ausbildungsberuf Winzer/Winzerin und anschließend eine mindestens zweijährige Berufspraxis hat oder wer eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung in einem anerkannten landwirtschaftlichen Ausbildungsberuf und danach eine mindestens dreijährige Berufspraxis hat oder wer eine mindestens fünfjährige einschlägige Berufspraxis im Bereich des Weinbaus nachweist. Anmeldung bis 31. Mai.