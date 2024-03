Streit um Grenzbebauung Seit 30 Jahren: Mann an der Mosel kämpft um Hausbau

Für Robert Burg ist es ein Lebenskampf. Der Traum von seinem eigenen Haus am Moselufer in Pünderich, mit Blick auf den Fluss und die Marienburg, die Nussbäume am Ufer. „Eine Paradieslage“, sagt er. Doch dieser Traum bleibt ihm verwehrt, und das schon seit Jahrzehnten. Denn das Grundstück, das er einst in den 1990er-Jahren gekauft hat, ist zu schmal – gerade einmal 9,60 Meter breit. Da er zu beiden Seiten jeweils drei Meter Abstand zu den Nachbarn halten muss, blieben ihm nur gut drei Meter.