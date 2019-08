Fest : Wein in Flammen in Pünderich

Weinmajestäten Pünderich. Foto: TV/Antoon Gadiot

Pünderich (red) Unter dem Motto „Wein in Flammen“ wird in Pünderich von Freitag, 16. August, bis Sonntag, 18. August, die traditionelle Weinkirmes am Moselufer gefeiert.

